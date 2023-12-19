Инсайдер сообщил размер зарплаты Нино в случае трансфера игрока в «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» ведёт переговоры с «Флуминенсе» о переходе центрального защитника Нино, о чём ранее сообщал «Чемпионат». Журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале огласил подробности возможного трансфера.

По сведениям источника, санкт-петербургский клуб готов предложить бразильцу оклад в районе € 2 млн. За переход игрока также борется «Ноттингем Форест». Англичане сделали «Флуминенсе» трансферное предложение в размере € 5 млн.

Фабио Алейшо также сообщает, что в ближайшие дни стоимость трансфера игрока может измениться.