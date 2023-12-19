Новый тренер «Сочи» пока не одобрил трансферы из «Зенита»

«Морено одобрил трансфер Сутормина, но по нему пока идут переговоры с «Зенитом». Что касается Чистякова и Ерохина, то питерский клуб готов их отпустить в «Сочи», но сочинцы ещё не приняли окончательного решения», — добавил источник «Чемпионата».