«Зенит» отпустил двух футболистов в «Сочи»
Футболисты петербургского "Зенита" Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков продолжат карьеру в "Сочи", сообщает инсайдер Иван Карпов.
По информации источника, эти сделки ознаменовали старт кампании по усилению главного аутсайдера чемпионата России.
Присоединиться к Чистякову и Ерохин может и 29-летний полузащитник Алексей Сутормин, однако его переход в "Сочи" блокирует главный тренер "Зенита" Сергей Семак, который заинтересован в Сутормине как в игроке ротации.
На первом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент идет "Краснодар", набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский "Зенит", у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское "Динамо". Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.
Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. "Спартак" отправится на выезд к петербургскому "Зениту".