«Зенит» отпустил двух футболистов в «Сочи»

По информации источника, эти сделки ознаменовали старт кампании по усилению главного аутсайдера чемпионата России.

Присоединиться к Чистякову и Ерохин может и 29-летний полузащитник Алексей Сутормин, однако его переход в "Сочи" блокирует главный тренер "Зенита" Сергей Семак, который заинтересован в Сутормине как в игроке ротации.

На первом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент идет "Краснодар", набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский "Зенит", у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское "Динамо". Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.