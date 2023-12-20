Покинет ли «Зенит» Дмитрий Чистяков

Эти и другие новости петербургского футбола. Информация о якобы уже согласованном переходе Дмитрия Чистякова в «Сочи» не соответствует действительности. В частности, вчера вечером bobsoccer.ru это подтвердили в ближайшем окружении Чистякова – «людям надо что-то писать, нет смысла комментировать то, что под собой ничего не имеет». Чистяков, как и Алексей Сутормин и Александр Ерохин, сейчас находятся в отпуске и на данный момент являются футболистами «Зенита». Петербургский клуб начал реализацию билетов на матч 19-го тура МИР-Российской премьер-лиги со «Спартаком», который состоится в первых числах марта. Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Футбольный клуб «Ленинградец» готовится к лицензированию стадиона в Рощино (бывшая база чемпионата мира). Планируется, что весной областная команда будет выступать на этом стадионе, где постелен новый газон и проводятся другие работы по модернизации арены. В конце декабря тренеры «Ленинградца» проведут втягивающий мини-сбор в ДСИ «Зенит», а затем областная команда на полтора месяца отправится в Турцию. Фото Олег Бухарев, bobsoccer.ru