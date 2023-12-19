Вратарь «Локомотива» Гильерме объяснил, почему принял гражданство России

«Были ли у меня сомнения перед тем, как принять российское гражданство? Я как иностранец буду занимать место какого-то «настоящего» русского. У меня были сомнения, связанные с этим, но я уже столько лет в России, и с учётом всего, что Россия сделала для моей жизни и карьеры, почему я должен отказываться? Я в Бразилии никогда не буду в сборной, там меня вообще никто не знает», — сказал Гильерме в интервью You-Tube каналу «Родина Медиа».