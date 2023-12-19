Дмитрий Тарасов высказался о бывшем тренере «Локомотива» Юрии Семине

«Вспомнил свои первые переговоры с Палычем. Сидим с агентом в кафе на втором этаже, с которого видна парковка. Вижу, как машина паркуется. Смотрю, подьезжает Bentley, cплошные двери. Думаю, что это? А оттуда Палыч выходит. Всегда стильный, машина топ, часы, ботинки.



Разговор длился 10 минут. Спросил, готов ли я играть за «Локомотив», про условия. Мы ему обозначили и Палыч сказал: «Всё будет». Палыч — легенда!» — сказал Тарасов в видео на YouTube-канале «Родина Медиа».