РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре и декабре

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в ноябре и декабре. При выборе кандидатов учитывалась статистика в заключительных матчах первой части РПЛ.

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре и декабре
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Так, в список претендентов на звание лучше тренера РПЛ в ноябре и декабре попали:

Напомним, зимним чемпионом РПЛ стал «Краснодар».

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