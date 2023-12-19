РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре и декабре

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в ноябре и декабре. При выборе кандидатов учитывалась статистика в заключительных матчах первой части РПЛ.

Так, в список претендентов на звание лучше тренера РПЛ в ноябре и декабре попали: