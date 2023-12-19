РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре и декабре
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в ноябре и декабре. При выборе кандидатов учитывалась статистика в заключительных матчах первой части РПЛ.
Так, в список претендентов на звание лучше тренера РПЛ в ноябре и декабре попали:
- Владимир Ивич («Краснодар», 5 матчей, 10 очков, 1-е место);
- Сергей Семак («Зенит», 5 матчей, 10 очков, 2-е место);
- Марцел Личка («Динамо», 5 матчей, 11 очков, 3-е место);
- Михаил Галактионов («Локомотив», 5 матчей, 11 очков, 4-е место);
- Рашид Рахимов («Рубин», 5 матчей, 12 очков, 7-е место).
Напомним, зимним чемпионом РПЛ стал «Краснодар».
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