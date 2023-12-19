Экс-футболист Кариока рассказал подробности о своем похищении

«Меня ударили прикладом по голове, затем меня затащили в машину, где надели на голову капюшон, и больше я ничего не видел. Похитители отвезли меня и мою подругу в дом, угрожали нам пистолетом, требовали пароль от моего мобильного телефона и заставили перевести им деньги. В тот момент я беспокоился не о деньгах, а о своей жизни и жизни своей подруги. Я сказал им, что просто хочу, чтобы меня отпустили. Это нелегко, когда пистолет всё время направлен тебе в голову», — приводит слова Кариоки Mundo Deportivo.