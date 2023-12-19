Гвардиола высказался о новом формате клубного чемпионата мира

«ФИФА приняла решение, которое поддерживают все клубы… Мы полетим в США, надеюсь, с семьями, и проведём там клубный чемпионат мира. ФИФА решила больше создавать и расширять. То же самое с чемпионатом мира. Было меньше, теперь больше…



Мы должны адаптироваться. Я не против новых соревнований, я против нехватки времени на восстановление год за годом. Это то, на что я постоянно жалуюсь. Хорошо играть каждые три, пять или семь дней, но, когда мы заканчиваем сезон, нам нужно время, чтобы начать всё сначала», — приводит слова Гвардиолы журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).