Отношения между Мбаппе и Энрике достигли критической точки

Взаимоотношения нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и главного тренера парижского клуба Луиса Энрике в значительной степени ухудшились в течение последней недели. Об этом сообщает L'Équipe.

© Чемпионат.com

По информации источника, французский нападающий недоволен Энрике по двум основным причинам. Во-первых, Мбаппе не понравилось требование испанского специалиста снизить интенсивность в концовке минувшего матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:1), от результата которого зависел выход «ПСЖ» в 1/8 финала этого турнира. Во-вторых, Мбаппе продолжает выражать недовольство тем, что Энрике использует его на позиции центрального нападающего, в то время как сам игрок предпочитает играть на фланге атаки.