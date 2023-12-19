Булыкин назвал команду‑разочарование 2023 года

Дмитрий Булыкин назвал «Сочи» командой‑разочарованием 2023 года
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Матч ТВ», что считает «Сочи» главным разочарованием 2023 года в российском футболе.
«Сочи» после 18 туров МИР РПЛ сезона 2023/24 занимает последнее, 16 е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
— Какая команда стала разочарованием 2023 года в России?
— «Сочи», команда находится на последнем месте, тут все понятно.
— Клуб назначил испанца Морено главным тренером, поможет ли это им?
— Главное, чтобы не получилось, как в «Торпедо» с Клотетом. Иностранный специалист — риск в нашей действительности. Во время зимней паузы надо хорошо работать, здесь и будет проявляться тренерское мастерство. Интересно, что из этого получится. Мне бы хотелось, чтобы «Сочи» остался в РПЛ. Крутой регион, стадион, руководство делает все, чтобы футбол там радовал болельщиков, — сказал Булыкин «Матч ТВ».
В пятницу 46 летний Роберто Морено подписал контракт с российским клубом. На посту главного тренера он сменил Александра Точилина, который 3 декабря был отправлен в отставку.