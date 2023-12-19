Булыкин назвал команду‑разочарование 2023 года

— Главное, чтобы не получилось, как в «Торпедо» с Клотетом. Иностранный специалист — риск в нашей действительности. Во время зимней паузы надо хорошо работать, здесь и будет проявляться тренерское мастерство. Интересно, что из этого получится. Мне бы хотелось, чтобы «Сочи» остался в РПЛ. Крутой регион, стадион, руководство делает все, чтобы футбол там радовал болельщиков, — сказал Булыкин «Матч ТВ».