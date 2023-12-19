Тренер клуба РПЛ признался в проблемах с лишним весом

«Люблю покушать, часто этот момент не контролирую. Это моя слабость, наверное. Диеты с переменным успехом — то я их, то они меня. Но сейчас они меня. Слишком сложный отрезок времени был, и я стал чуть больше, чем раньше. Бороться и некогда. Обычно я борюсь с этим в межсезонье, я могу нормально сразу похудеть в этот момент», — заявил Осинькин.