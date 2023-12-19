Футболист «Оренбурга» сравнил стадионы в России и Аргентине

— Мне нравится играть в России, я комфортно чувствую себя в команде. Но дома, в Аргентине, у меня тоже были отличные одноклубники. Когда я уезжал из дома, мне казалось, что будет большая разница из за незнания языка. Сейчас я не говорю отлично на русском, но понимаю. У нас в команде замечательная, дружеская атмосфера.



Мне очень нравится играть тут против больших команд. Также в России замечательные стадионы — очень нравятся арены «Краснодара» и «Спартака». В Аргентине нет таких красивых стадионов. Конечно, есть «Бока» и «Ривер», «Расинг», у которых красивые стадионы, но в России их больше. Тут был чемпионат мира, на этих стадионах играли. Это очень круто!



Кроме того, в РПЛ есть команды, где играют крутые футболисты, у которых была хорошая футбольная карьера, они выступали на чемпионате мира. Это очень интересная и конкурентная лига. Тут каждая команда может обыграть любую. Я всё лучше осваиваюсь тут, учу язык, — цитирует Мансилью «Чемпионат».