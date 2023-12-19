Смородская не видит ничего плохого в приглашении иностранных тренеров в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила «РБ Спорт», что не видит ничего плохого в приглашении иностранных тренеров в клубы РПЛ.

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На прошлой неделе главным тренером «Сочи» был назначен 46 летний испанец Роберто Морено — он подписал долгосрочный контракт, сменив Александра Точилина, который 3 декабря был отправлен в отставку. Позднее бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев заявил Metaratings.ru, что в нынешней обстановке приглашать иностранных тренеров в российские клубы недопустимо.

— Иностранные тренеры в РПЛ — в этом нет ничего плохого. Понятно, что всех подряд приглашать не надо — среди иностранцев тоже есть низкокачественные специалисты. Но это абсолютно нормальное явление, — сказала Смородская.

Ранее Морено входил в тренерские штабы «Ромы», «Сельты» и «Барселоны». В 2019 году он возглавил сборную Испании, которая под его руководством одержала восемь побед в десяти матчах и квалифицировалась на Евро 2020. Также он занимал пост главного тренера «Монако» и «Гранады».