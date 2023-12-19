Ла Лига начнёт публиковать аудиозаписи разговоров между полевым судьёй и арбитром VAR

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) и руководство Ла Лиги договорились о введении практики публикации видеозаписей и аудиозаписей с разговорами судей, работающих в поле, и арбитров на VAR после матчей испанской Примеры. Об этом информирует официальный сайт Ла Лиги .

Сообщается, что эти записи будут публиковаться в конце каждого соревновательного дня. Впервые эта практика будет применена в 20-м туре Ла Лиги, который состоится 14 января. Подчёркивается, что введение подобных мер сделает работу судей и само соревнование более прозрачными, в результате чего у болельщиков будет больше понимания, почему судьи приняли то или иное решение по ходу матча.