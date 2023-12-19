Осинькин рассказал, как Абрамович подарил ему машину

«Абрамович подарил мне машину? Да. Наверное, в тот момент, когда я мог уйти, но остался в академии. На самом деле не было такого, что пообещали машину за то, что не уйду. Сначала попросили не уходить, я согласился, и дальше всё само получилось. Меня отблагодарили. Что за машина? Audi Q5», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.