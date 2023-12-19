Нападающий «Эгриси» Пономарев покидает команду
Форвард Артемий Пономарев покидает «Эгриси».
«Нападающий провел в нашей команде полтора года, сыграл 30 матчей, в которых забил 23 гола. Вместе с ним мы завоевали бронзовые медали МФЛ-4.
Мы благодарны Артемию за самоотдачу и желаем ему удачи в дальнейшем!» – написали в клубном телеграм-канале.
Василий Уткин попрощался с игроком:
«Расстаемся с Артемием. Это обоюдное решение, заканчивается сезон, заканчивается и соглашение. Мне грустно, потому что я хотел, чтобы Панама играл у нас, года три как. Уговаривал-уговаривал (мы давно дружим), пока однажды не уговорил.
Мы вместе выиграли медали, в эти выходные заканчивается сезон в ЛФЛ – в субботу полуфинал Кубка, в воскресенье, бог даст, финал. Нам был важен опыт сотрудничества с таким матерым, маститым игроком, ведь в большинстве случаев миссия «Эгриси» – находить новые имена».
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