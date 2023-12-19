Нападающий «Эгриси» Пономарев покидает команду

«Расстаемся с Артемием. Это обоюдное решение, заканчивается сезон, заканчивается и соглашение. Мне грустно, потому что я хотел, чтобы Панама играл у нас, года три как. Уговаривал-уговаривал (мы давно дружим), пока однажды не уговорил.



Мы вместе выиграли медали, в эти выходные заканчивается сезон в ЛФЛ – в субботу полуфинал Кубка, в воскресенье, бог даст, финал. Нам был важен опыт сотрудничества с таким матерым, маститым игроком, ведь в большинстве случаев миссия «Эгриси» – находить новые имена».