Глава судей РПЛ Мажич будет работать на клубном чемпионате мира

Клубный чемпионат мира проходит с 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии. Сегодня, 19 декабря, состоится второй полуфинал, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Уравой». В финале 22 декабря победитель этого матча сыграет с бразильским «Флуминенсе», проигравший встретится в матче за третье место с египетским «Аль-Ахли». - Спорт день за днем