Глава судей РПЛ Мажич будет работать на клубном чемпионате мира

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич отправился на клубный чемпионат мира в Саудовскую Аравию. - Чемпионат.com
Клубный чемпионат мира проходит с 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии. Сегодня, 19 декабря, состоится второй полуфинал, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Уравой». В финале 22 декабря победитель этого матча сыграет с бразильским «Флуминенсе», проигравший встретится в матче за третье место с египетским «Аль-Ахли». - Спорт день за днем
Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций — 2017 и финале Лиги чемпионов — 2017/2018. - Матч ТВ