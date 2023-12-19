Шамиль Газизов высказался о товарищеских матчах сборной России

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мыслями о необходимости проведения товарищеских матчей сборной России с любым соперником.

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«Мы должны играть с любой командой и сборной. Мы не должны отказываться. Сборная должна жить и существовать. Кто с нами хочет играть, должны принимать их вызов», — сказал Газизов в интервью `ouTube-каналу махачкалинского клуба.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков. Аналогичная ситуация с отстранением наблюдается и в других видах спорта, особенно командных.