Игрок «Локомотива» стал обладателем награды «Честь нации в футболе»

Защитник московского «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай вместе с игроками национальной команды стал обладателем награды «Честь нации в футболе». Футболисты удостоились данного приза за то, что квалифицировались в основную часть чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Албании на своём официальном сайте.

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Титул «Честь нации в футболе» является высшим титулом, присваиваемый ассамблеей Албанской федерации футбола.

20-летний Митай принял участие в семи матчах сборной в отборочном турнире чемпионата Европы — 2024, проведя на поле 630 минут.