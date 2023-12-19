Стали известны подробности переговоров ЦСКА по защитнику Граму

«Предложение было отправлено в начале прошлой недели, но в «Сфаксьене» 15 декабря произошла смена руководства: далеко не факт что с новым руководством переговоры будут протекать в том же ключе.



В ЦСКА Грама котируют, но эта только одна из кандидатур, по которым ведется работа. Усиление позиции центрального защитника сейчас не находится на первом месте, потому что Дивеев вернется зимой, а по Роше предложений нет. ЦСКА и Виллиан тоже расставаться не планируют», — добавил источник «Чемпионата».