Ильенко объяснил, почему отказался от более выгодных предложений ради «Динамо»

«Было много факторов, которые повлияли на итоговое решение. В первую очередь, посовещались с женой. Опять же, здесь работает тренерский штаб, с требованиями которого познакомился ещё тогда, когда только начинал играть в первой команде. Понимал, что здесь будет легче адаптироваться, в команде, которая ставит перед собой только максимальные задачи и цели.



В прессе писали, что другие клубы предлагали лучшие финансовые условия? Так и было. Но опять же повторюсь, что для меня самое главное – находиться в команде, которая ставит перед собой максимальные задачи на сезон. Я не люблю проигрывать. Самое важное – находиться в той команде, которая хочет выигрывать каждый матч», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.