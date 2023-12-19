Президент Ла Лиги высказался о предстоящем суде по делам Суперлиги

«Что касается решения, то так или иначе Флорентино Перес всегда побеждает, и он начал работать над этим проектом в 2003 году. Результат может быть очень хорошим для него. Для меня, в зависимости от вердикта, это может быть не очень хороший результат, но для господина Переса это всегда будет хорошо, потому что он никогда не проигрывает. Он, вероятно, сделает позитивное заявление, независимо от того, что будет сказано в решении суда…



Как адвокат, я думаю, что приговор будет долгим. Но независимо от результата, даже если он не будет на 100% благоприятным для Переса, он найдёт что-то благоприятное в длинном решении. Но мой собственный взгляд на европейскую Суперлигу не изменился. Раньше я говорил, что она была создана в баре на обратной стороне салфетки в четыре часа утра… теперь я думаю, что, возможно, они сделали это в шесть утра!», — приводит слова Тебаса журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).