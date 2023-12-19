На защитника «Зенита» Ренана появился новый претендент

«Сан-Паулу» наблюдает за ситуацией вокруг защитника «Зенита» Роберта Ренана. Бразильский клуб хочет усилить позицию центрального защитника и прорабатывает несколько вариантов, информирует журналист Габриэль Са.

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Согласно сведениям источника, «Интернасьонал» уже близок к подписанию Ренана, однако «Сан-Паулу» пытается узнать, как далеко зашли переговоры «Интера» с «Зенитом» и можно ли в них вмешаться.