В состав Европейской Суперлиги входят всего два футбольных клуба

В составе Европейской Суперлиги на сегодняшний день остаются всего два клуба — это мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Они входили в число 12 клубов, которые изначально организовали этот турнир.

© Чемпионат.com

Ранее сегодня Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.