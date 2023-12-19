Алдонин оценил возможный переход Чалова в «Марсель»

Бывший хавбек ЦСКА Евгений Алдонин высказался о потенциальном трансфере форварда армейцев Федора Чалова во французский «Марсель».

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Сегодня, 19 декабря, издание La Tribune Olympienne проинформировало о возможном переходе 25-летнего россиянина. Также французы следят за нападающим португальской «Бенфики» Артуром Кабралой.

«Безусловно, для Чалова это был бы хороший опыт. Он уже заматерел, показывает зрелый и качественный футбол. Французская лига очень непроста: атлетичная, скоростная, там много талантливых и никому неизвестных футболистов, которые становятся суперзвездами», – цитирует Алдонина Legalbet.

В нынешнем сезоне РПЛ Чалов провел 18 матчей, в которых забил восемь голов (пять с пенальти) и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 12 миллионов евро.

Во Франции играет еще два игрока сборной России: полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).