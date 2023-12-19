Кривцов останется в «Краснодаре» на вторую часть сезона — СМИ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

СМИ: Кривцов останется в «Краснодаре» на вторую часть сезона
© ФК «Краснодар»

По данным источника, в «Краснодар» не приходило ни одно предложение по Кривцову, в клубе никто не рассматривает его уход зимой. Сам футболист сосредоточен на успешном выступлении команды в весенней части сезона.

Ранее агент футболиста сообщил, что к игроку имеется интерес со стороны европейских клубов.

В нынешнем сезоне Никита Кривцов провел за «Краснодар» 22 матча и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.

Футбол
Никита Кривцов