В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Кайрат» и чемпион ОАЭ под руководством Николича

Стали известны новые детали по поводу проведения Зимнего кубка РПЛ в 2024 году. Так, турнир пройдёт со 2 по 14 февраля. В нём примут участие четыре клуба, два из которых — иностранные.

Список участников Зимнего кубка РПЛ — 2024 выглядит следующим образом:

Матчи пройдут на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, где играет Зелимхан Бакаев за клуб «Аль-Вахда».