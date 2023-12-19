В ЦСКА отреагировали на интерес к Чалову со стороны европейских клубов

«Интерес к Феде Чалову от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал. Конечно, клуб заинтересован и делает всё для продления контракта с Фёдором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжёлые», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».