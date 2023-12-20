Журналист Алейшо заявил, что тренеру "Зенита" Семаку не нравится игра Ренана

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал в комментарии "РБ Спорт", уйдет ли защитник защитник Роберт Ренан из петербургского "Зенита". Алейшо назвал стопроцентной информацией уход Ренана из российского клуба. "Интернасьонал" очень хочет Ренана. Сейчас задача руководства "Интернасьонала" договориться с "Зенитом". "Коринтианс" хотел взять Ренана, но "Зенит" сказал, что отдаст его только до июня. Есть еще один нюанс: "Зенит" что-то платит "Интернасьоналу" за Юри Альберто. Но еще никто не знает сколько осталось платить, потому что после Юри Альберто пришли Мантуан, Иван, Педро. Ошибка "Коринтианса" в том, что они не взяли Ренана сейчас. Клуб мог бы взять его до июня, а потом продлил бы. Ситуация не очень простая. Все уже поняли, что Семаку не очень нравится, как играет Ренан", - заявил Алейшо. Ренан - воспитанник "Коринтианса". Защитник перешел в "Зенит" в январе 2023 года. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2028 года. Сообщалось, что футболист может вернуться в "Коринтианс" этой зимой. Помимо этого СМИ утверждали об интересе к футболисту со стороны английского "Вест Хэма". В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел всего четыре матча из 18 возможных, не отметившись результативными действиями. После 18 туров РПЛ "Зенит", набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице.