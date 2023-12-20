Шамар Николсон рассказал, как решил уйти из «Спартака» в «Клермон»

Я был в России, мне хотелось уехать, чтобы играть. Несколько клубов вышли на меня с предложением, и как только я узнал, что есть вариант в Лиге 1, у меня не было ни секунды сомнений. Я немного знал о «Клермоне» благодаря Максу Кофрие, поэтому сразу сказал «да». У меня двое сыновей, один из которых живет на Ямайке. Иногда я не вижу его по пять месяцев. Это тяжело, но я сильный морально", — приводит слова Шамара Николсона So Foot.