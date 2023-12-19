Хвича Кварацхелия занял 25-е место в рейтинге лучших игроков 2023 года

«18 месяцев назад никто не знал его имени. Теперь «Кварадона» имеет сертифицированный статус культового героя на юге Италии. За ним следят все крупные клубы Европы.



Хвича Кварацхелия стал яркой звездой прошлого сезона, приведя «Наполи» к первому за десятилетия титулу Скудетто и покорив итальянский футбол. Он мощный, точный, за ним интересно наблюдать. Он здорово смотрится, придя на смену Мертенсу и Инсинье. Болельщики без ума от него», — охарактеризовал Кварацхелию FourFourTwo.