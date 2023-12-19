Владимир Быстров: усилил бы Соболев «Зенит»? Вы издеваетесь

Бывший футболист «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, кто бы усилил санкт-петербургский клуб среди игроков красно-белых. Быстров отметил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев однозначно не смог бы усилить «Зенит».

Владимир Быстров: усилил бы Соболев «Зенит»? Вы издеваетесь
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«Страшный вопрос. Никто бы не усилил. Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет. Сергеев выходит и пашет — у него не всё может получаться, но самоотдача на высшем уровне», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Александр Соболев принял участие в 18 матчах во всех официальных турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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