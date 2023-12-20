Тикнизян высказался о своем переходе в «Локомотив» за €5 млн

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о переходе из ЦСКА за € 5 млн.

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«Случается переход в «Локомотив», меня всего трясёт. Меня взяли за пять миллионов, я стоил по факту тогда три баула там, не знаю, и картошку. Очень много шума из-за этого было, и я не понимал, почему мне за это предъявляют претензии.

Многие почему-то считают, что я выбрал деньги, не футбол, и из ЦСКА ушёл, погнавшись за какими-то финансами. Начнём с того, что зарплата, которая у меня была в ЦСКА, и которую мне предложили в «Локомотиве»… Разница была несущественная.