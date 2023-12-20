Болельщик «Челси» столкнулся с вратарём «Ньюкасла» после гола Мудрика

Сегодня, 20 декабря, завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В добавленное время ко второму тайму полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сравнял счёт (1:1). После забитого мяча на поле выбежал болельщик синих, который столкнулся с голкипером «Ньюкасла» Мартином Дубравкой. Фанат быстро вернулся обратно на трибуну.