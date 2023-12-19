Президент турецкого клуба увел команду с поля во время матча

Президент ФК «Истанбулспор» Эджмель Сарыалиоглу выразил протест в связи с судейством в первом тайме и приказал игрокам покинуть поле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Матч между командами «Истанбулспор» и «Трабзонспор» проходил в Стамбуле во вторник, 19 декабря. По итогам первого тайма «Трабзонспор» выигрывал со счетом 2:1.

«Не важно, какова будет цена этого [шага]», — отметил вице-президент клуба Омер Сарал.