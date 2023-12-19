Президент турецкого клуба увел команду с поля во время матча
Президент ФК «Истанбулспор» Эджмель Сарыалиоглу выразил протест в связи с судейством в первом тайме и приказал игрокам покинуть поле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Матч между командами «Истанбулспор» и «Трабзонспор» проходил в Стамбуле во вторник, 19 декабря. По итогам первого тайма «Трабзонспор» выигрывал со счетом 2:1.
«Не важно, какова будет цена этого [шага]», — отметил вице-президент клуба Омер Сарал.
Ранее сообщалось, что в ходе матча между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» произошла потасовка — игроки избили арбитра матча за неверное по их мнению решение.
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