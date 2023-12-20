В махачкалинском "Динамо" заявили, что готовы подписать Джикию

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев признался, что в клубе готовы подписать контракт с капитаном "Спартака" Георгием Джикия. Об этом он заявил Legalbet. "Где может оказаться Джикия? Куда только не отправляют его. Напишите, что мы его ждем. Все будут рады. Мы претендуем на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), хороший вариант. Мы его уважаем, ценим, не только как футболиста, но и как личность. Но пусть все знают, что в любой момент махачкалинское "Динамо" готово подписать Джикию. Правда, есть один фактор в этом сотрудничестве. Финансовый вопрос, как говорится по простому: потянем или нет", - сказал Гаджиев. Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Агент игрока подтвердил интерес "Локомотива" к защитнику. После 18 туров РПЛ "Спартак", набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили "Крылья Советов" 3:0.