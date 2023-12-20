Вратарь "Реала" Куртуа признался, что тренер сборной Бельгии Тедеско его смешит

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа в интервью Sporza раскритиковал главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско за слова в прессе об их конфликте. В июне Куртуа неожиданно покинул национальную команду перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы - 2024 с Эстонией. Сообщалось, что он хотел быть капитаном сборной. "Он меня смешит. Очень мало людей и тренеров будут честны с прессой. Тедеско говорит, что он честен, но это неправда. Еще раз: я совершил ошибку, уехав из сборной, но тренер все равно должен стараться сохранить важного игрока, а не пытаться делать из этого пример для других", - заявил футболист. По мнению голкипера, тренер хотел его атаковать. Куртуа отметил, на следующий день в прессу просочилась информация о словах голкипера, который якобы заявил, что его товарищи по команде недостаточно хороши, ссылаясь на футболистов, которые вылетели из Английской премьер-лиги (АПЛ) вместе с "Лестером". Куртуа считает, что информация исходила от Тедеско. "Я никогда не говорил, что некоторые футболисты не на должном уровне. Я давно знаю таких ребят, как Тилеманс, Кастань и Прат. Единственное, и я не боюсь это сказать: если ты уступаешь в счете в матче с Австрией и у тебя в команде есть вылетевшие игроки, которые проиграли больше матчей, чем выиграли, то перевернуть ситуацию сложно. Я не принижал "Лестер" или некоторых ребят. Такое случается в футболе. В свой первый сезон в "Реале" я пропустил много голов. Только два человека знали, о чем я тогда сказал. Значит, кто-то хотел выставить меня в плохом свете", - сказал Куртуа. 19 декабря Куртуа заявил, что пропустит Евро-2024 из-за травмы колена. Тедеско возглавлял московский "Спартак" с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21.