Неймар пропустит Кубок Америки 2024 года

«Времени не хватает, ещё слишком рано, нет смысла идти на ненужный риск. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться к началу европейского сезона-2024/2025 года в Европе, в начале августе. Нам нужно набраться терпения. Говорить о возвращении раньше, чем через девять месяцев, преждевременно.



Очень важно иметь время, необходимое организму для формирования этой связки. Ожидается, что по истечении этого времени он восстановится на высоком уровне», — приводит слова Ласмара Reuters со ссылкой на Radio 98 FM.