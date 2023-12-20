Гвардиола высказался о восстановлении Де Брейне и Холанда

«Кевин начал тренироваться вчера и будет тренироваться с нами завтра. Но прошло уже три месяца, поэтому он не сможет сыграть в финале, но ему становится лучше.



Эрлинг всё ещё не может тренироваться», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».