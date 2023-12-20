Томпсон заплатил суду 100 млн песо, чтобы улететь из Чили в Россию и играть за «Оренбург»

Полузащитник «Коло-Коло» Хорди Томпсон внёс залог суду в размере 100 млн песо, чтобы улететь из Чили в Россию и играть за «Оренбург», информирует Copano News.

Согласно сведениям источника, благодаря внесённому залогу футболиста отпустили из страны минимум на полгода. Теперь он сможет продолжить свою карьеру в России.

Напомним, Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства.