Футболисты сломали нос арбитру в любительской лиге Турции

Футбольный арбитр пострадал в драке на матче команд любительской лиги Турции, сообщает издание Haber Turk.

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Инцидент произошел в концовке встречи между командами «Кумчатыспор» и «Чизре Диджлеспор». Футболисты «Кумчатыспора» начали спорить с судьей после одного из игровых эпизодов, после чего напали на лайнсмена и сломали ему нос. На поле началась массовая потасовка с участием представителей обеих команд. В ситуацию вмешалась полицейские, встречу прервали.

По данным источника, в ходе конфликта также пострадал клубный автобус «Чизре Диджлеспора», стекло которого разбили камнем.

На прошлой неделе инцидент произошел после финального свистка матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор» (1:1) в чемпионате Турции. Президент клуба из Анкары Фарук Коджа напал на судью Умута Мелера и нанес ему удар, после чего рефери продолжили избивать ногами.