Экс-футболист «Москвы» и «Терека» возглавил женскую команду «Расинга»

Бывший футболист «Москвы» и «Терека» Бракамонте возглавил женскую команду «Расинга»
Бывший игрок «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте стал главным тренером женской команды аргентинского «Расинга», сообщает пресс служба клуба.
Контракт с 45 летним специалистом рассчитан до конца 2024 года.
— Благодарен руководству команды за доверие. Я воспринимаю этот вызов не только как профессиональный, но и личный. Мы будем работать вместе для достижения общей цели, развивать таланты, не забывая о победах, — написал Бракамонте в социальной сети.
Бракамонте играл в России с 2003 по 2012 год. В качестве тренера аргентинец трудился в «Атлетико Тукуман» и «Серро Ларго».