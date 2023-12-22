Источник: «Сан-Паулу» вышел из переговоров по переходу защитника «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан не перейдёт в «Сан-Паулу».

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Как сообщает журналист Андре Эрнан в соцсетях, бразильский клуб решил отказаться от приобретения футболиста «Зенита».

Ранее сообщалось, что другой бразильский клуб, «Интернасьонал», уже близок к подписанию Роберта Ренана. Также была информация, что на футболиста претендовал «Вест Хэм Юнайтед» и предлагал € 25 млн, но в последний момент переговоры застопорились.