«Аталанта» не планирует продавать Миранчука в зимнее трансферное окно

Итальянская «Аталанта» не планирует продавать российского полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно. Удачные выступления Миранчука в последних матчах склонили клуб из Бергамо в пользу решения оставить игрока, информирует TuttoMercatoWeb.

«Аталанта» не планирует продавать Миранчука в зимнее трансферное окно
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По мнению источника, Миранчук является одним из претендентов на статус игрока стартового состава во второй части сезона Серии А.

Напомним, 18 декабря, «Аталанта» обыграла «Салернитану» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Джевисс» завершилась со счётом 4:1. На 89-й минуте голом отметился российский полузащитник Алексей Миранчук. 28-летний футболист вбежал в штрафную и после передачи защитника Шарля Де Кетеларе в одно касание отправил мяч в ворота. Для Миранчука этот гол стал первым в сезоне-2023/2024.

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