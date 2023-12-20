Аленичев объяснил, почему «Спартаку» не нужно увольнять Абаскаля в этом сезоне

«Понятно, что на фоне результатов идет много разговоров о работе Гильермо Абаскаля. Сложно понять, что в мыслях у руководителей клуба, но мое мнение однозначно: испанец должен остаться как минимум до лета.



Можно начать поиски тренера — тогда, насколько понимаю, ставку вновь сделают на иностранца. Но ему нужно будет знакомиться с командой, узнать каждого футболиста, а в РПЛ остается сыграть-то всего ничего. И если новый специалист провалит весну, у него заранее готова отмазка — мол, я только пришел и так далее. Подобное, считаю, необходимо исключить. Поэтому Абаскаля нужно оставлять до конца сезона", — написал Аленичев в своей колонке издания «Спорт-экспресс».