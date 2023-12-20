В «Ахмате» заявили, что Ромащенко продолжит работать в клубе

«Конечно, Ромащенко остаётся в клубе. Есть ли кредит доверия? Как его измерять, маленький он или большой? Даже если бы не было важных очков в последних матчах, он бы работал. Мы верим в команду и в него. Никаких изменений больше не намечается. Он будет готовить команду на сборах», — передает слова Айдамирова корреспондент «Чемаионата» Илья Никульников.