Агент Левандовского рассказал о будущем нападающего в «Барселоне»

Агент Роберта Левандовского заявил, что форвард не уйдет из «Барселоны».

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Вчера агент Пини Захави, представляющий интересы 35-летнего нападающего, поужинал с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой – их связывают давние дружеские отношения.

Когда Захави уходил из ресторана, у него спросили, уйдет ли Левандовски из «Барселоны».

«Конечно, он остается», – ответил агент. Отмечается, что на его лице после полученного вопроса было заметно удивление.