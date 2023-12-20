Агент Левандовского рассказал о будущем нападающего в «Барселоне»

Агент Левандовского о будущем форварда в «Барсе»: «Конечно, он остается»
Агент Роберта Левандовского заявил, что форвард не уйдет из «Барселоны».
Вчера агент Пини Захави, представляющий интересы 35-летнего нападающего, поужинал с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой – их связывают давние дружеские отношения.
Когда Захави уходил из ресторана, у него спросили, уйдет ли Левандовски из «Барселоны».
«Конечно, он остается», – ответил агент. Отмечается, что на его лице после полученного вопроса было заметно удивление.
В этом сезоне Левандовски забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах.