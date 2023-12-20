Дочь Самюэля Это’О пожаловалась на отца в прокуратуру Милана

Дочь бывшего футболиста махачкалинского «Анжи» Самюэля Это’О, 21 летняя Энни, пожаловалась на отца в прокуратуру Милана, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По данным источника, девушка написала заявление на отца из за «несоблюдения обязательств по содержанию семьи». Претензии связаны с тем, что Это’О уклоняется от обязанности выплачивать 10 тысяч долларов на содержание дочери, нарушая постановление суда от 2015 года.

Экспертиза признала Энни родной дочерью Это’О в 2004 году. Ребенок родился в результате внебрачной связи футболиста с женщиной, проживающей на Сардинии.