Источник: «Балтика» не заплатила игрокам бонусы за выход в Премьер-Лигу

Калининградская «Балтика» имеет задолженности перед футболистами. Об этом сообщил Sport24.

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Отмечается, что игрокам до сих пор не выплатили обещанные бонусы за выход в Российскую Премьер-Лигу.

По итогам сезона-2022/2023 калининградцы второе место в Первой лиге и обеспечили себе повышение в классе. «Балтика» набрала 67 очков за 34 матча. Первым стал казанский «Рубин», который заработал 69 очков.